Kommunalwahl 2020 : „Ich bin Neuss“ bestreitet Einflussnahme auf Wahl zum Integrationsausschuss

Im Wahlausschuss hatte der erste Beigeordnete Frank Gensler am Montag die Politik darauf hingewiesen, dass Zweifel am regulären Zustandekommen des Ergebnisses namentlich der Liste „Ich bin Neuss“ bestehen. Es geht um Beobachtungen im Wahlamt, die auf eine Beeinflussung der Briefwähler hinzudeuten scheinen und um Zweifel an der Echtheit etlicher Unterschriften. Bestätigt sich der Verdacht, so Gensler zur möglichen Dimension, hätte das Auswirkungen auf die Sitzverteilung in dieser Interessenvertretung der Migranten. Möglicherweise, ergänzt Josephs, muss die Wahl wiederholt werden. Ob dazu erneut die Liste „Ich bin Neuss“ zugelassen werden kann, sei dann zu prüfen.