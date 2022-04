Erzbischöfliches Berufskolleg Neuss : Lehr- und Lernkultur im Zeichen der Digitalisierung

Neuss Das Erzbischöfliche Berufskolleg Neuss hat mit der Pacemaker-Initiative ein zeitgemäße Lehr- und Lernkultur, die auf die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet, entwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einer feierlichen Veranstaltung hat das Erzbischöfliche Berufskolleg Neuss (EBK Neuss) seine Zusammenarbeit mit der Pacemaker-Initiative beendet. Im Fokus der Kooperation stand das Entwickeln einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur, die auf die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet. Ermöglicht wurde die Begleitung durch eine Förderung der IHK Mittlerer Niederrhein sowie eines Förderkonsortiums aus lokalen Unternehmen. Das teilt die Pacemaker-Initiative mit.

IHK-Vizepräsidentin Susanne Thywissen: „Das digitale Mindset, das im EBK Neuss etabliert wurde, kann nun direkt ins Berufsleben überführt werden und so unsere Wirtschaft stärken.“ Foto: Ludger Baten

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig digitale Kompetenzen sind. Es gilt, bereits in der Schule ebenjene Fähigkeiten zu vermitteln, die es in der heutigen Arbeitswelt braucht: Lösungsorientierung, kritisches Denken, Kollaboration und viele mehr – kurz: ein digitales Mindset. Deshalb begleitet die Pacemaker Initiative seit Anfang 2021 das EBK Neuss in seiner digitalen Schulentwicklung.

Die Pacemaker-Initiative unterstützte auf mehreren Ebenen: So wurden beispielsweise rund 30 Lehrkräfte in Kleingruppen zu Themen wie Mediengestaltung, Datenschutz oder Prüfungen im Digitalen gecoacht. Schülerinnen des Wirtschaftsgymnasiums sowie angehende Erzieherinnen erweiterten in Workshops ihre fachlichen und technischen Kompetenzen, sodass sie digitale Medien zielgerichtet beim Lernen einsetzen können. Zusätzlich trainierten sie zusammen mit Experten der Boston Consulting Group zu präsentieren und vor einer Gruppe souverän frei zu sprechen. Fähigkeiten, die im Berufsleben besonders gefragt sein werden.

Damit diese Maßnahmen sinnvoll in einen Schulentwicklungsprozess einfließen, wurde an der Vision der Schule gearbeitet. Dabei wurde das Motto „Mut zur Veränderung“ entwickelt. Dieser Mut ist es, der das Berufskolleg weiter antreibt, sich im digitalen Bereich weiterzuentwickeln und dabei auf ein Netzwerk von lokalen Unternehmen zu bauen. „Das digitale Mindset, das im EBK Neuss etabliert wurde, kann nun direkt ins Berufsleben überführt werden und so unsere Wirtschaft stärken“, erklärt IHK-Vizepräsidentin Susanne Thywissen.

(NGZ)