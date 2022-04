Casting-Termine in Neuss : Talente für die Musicalwochen gesucht

Neuss Im April gibt es zwei Casting-Termine im Kulturforum Alte Post in Neuss. Bei den Musicalwochen dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema „Zirkus“.

Talente ab 15 Jahren können in diesem Jahr wieder bei den Neusser Musicalwochen 2022 mitmachen. Hierzu gibt es zwei Casting-Termine am Samstag, 9. April, und Sonntag, 24. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Kulturforum Alte Post. Unter www.neusser-musicalwochen.de können Interessierte sich für die diesjährige Ausgabe anmelden, bei der sich alles um das Oberthema „Zirkus“ drehen wird.

Und so geht es weiter: Wer beim Casting erfolgreich ist, wird von Profis in den Bereichen Gesang, Tanz, Bewegung und Schauspiel angeleitet. Die Produktion startet im Mai mit intensiven Wochenendworkshops. Dabei werden verschiedene künstlerische Zugänge, Musikstücke, Texte und Choreographien zum Thema Zirkus erarbeitet. Neben der klassischen Darbietung in einer Manege soll das Thema auch auf Themen wie die Arbeitswelt, Gesellschaft und das aktuelle Zeitgeschehen übertragen werden. Nach den Workshops probt das Ensemble regelmäßig jeden Donnerstagabend. In den letzten beiden Sommerferienwochen finden zudem Intensivproben statt. Die Premiere wird dann am 19. August im Kulturforum Alte Post gefeiert.