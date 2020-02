Einsatz in Neuss : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (Symbolbild). Foto: dpa

Neuss Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gnadental schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 52-Jährige auf dem Schlehenweg mit einem Auto zusammengestoßen, dessen Fahrerin einen Wendevorgang einleiten wollte. Der Neusser kam dabei zu Fall.

(ots)