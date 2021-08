Freizeit in Mettmann : Keime im Wasser beenden die Freibadsaison vorzeitig

Freizeit in Mettmann

Ist und bleibt menschenleer: Das Naturfreibad Mettmann öffnet in diesem Jahr nicht mehr. Es gibt Probleme mit der Wasserqualität. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Tschüss, Liegewiese, Pommes-Schranke und Köpper ins kühle Nass: Das Naturfreibad Mettmann öffnet 2021 nicht mehr. Seit dem Starkregen Mitte Juli stimmt die Wasserqualität nicht mehr.

Der Freibadsaison wird vorzeitig der Stöpsel gezogen. Das Naturfreibad bleibt geschlossen. Grund sind die die Hygienewerte des Wassers, die immer noch jenseits des gesundheitlich Unbedenklichen liegen. Deshalb haben Stadt und Kreisgesundheitsamt nun so entschieden.

Warum die Hygienewerte des Wassers nicht in Ordnung sind, weiß noch niemand. „Da aus dem Becken, das ein Fassungsvolumen von 3,2 Millionen Liter Wasser hat, immer nur Schöpfproben entnommen werden, ist es schwer, eine mögliche Ursache zu lokalisieren. Deshalb haben wir jetzt weitere umfangreiche Proben in Auftrag gegeben“, sagt Frank Fitsch, der Leiter der Mettmanner Bäder. Vermutlich müsse das Wasser komplett abgelassen und das Becken von Grund auf gereinigt werden. Dazu brauche das Bäderteam rund drei Wochen, so Betriebsleiter Fitsch.