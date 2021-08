Klimaschutz in Mettmann : Der lange Weg zum Energiespar-Haus

Mettmann Seit 15 Jahren verbessern die Eigentümer ihr Haus an der Talstraße. Dafür gab es jetzt Urkunde und Plakette – überreicht durch Landrat Thomas Hendele. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann gratulierte.

Baujahr 1936 – so ein altes Haus wie das von Markus Sprenger-Haußels an der Talstraße in Mettmann ist einerseits bewohnbare Geschichte. Andererseits macht es jede Menge Geschichten, zumal wenn es um den Klimaschutz geht. Anstatt in ein modernes Niedrigenergie-Haus umzuziehen hat das Ehepaar Sprenger-Haußels viel Energie darein gesteckt, das geliebte Gemäuer in Topform zu bringen. Das wurde jetzt mit der Altbauneu-Plakette belohnt. Landrat Thomas Hendele und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann kamen zu Besuch und staunten: „Wir zeichnen hier ein vorbildlich saniertes Haus aus, welches das Ehepaar über Jahre hinweg entwickelt hat. Das Haus hat einen KfW-Wert von 115, das ist ein hervorragender Wert und ein großer Beitrag den CO2 Ausstoß zu mindern und etwas für den Klimaschutz zu tun“, betont Landrat Thomas Hendele. Durch die Sanierung erreichten die Bewohner eine Energieersparnis von rund 70 Prozent.