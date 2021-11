Late-Night-Shopping in Mettmann : Einkaufsbummel bei Kerzenschein

Katrin von „Royal Donuts“ lockte beim Abend-Einkauf mit Kostproben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN In aller Ruhe in den Läden stöbern und stimmungsvoll einkaufen - das klappt nicht hektischen Metropolen. Mettmann bot am Freitag die heimelige Alternative zur Hektik der bald beginnenden Adventszeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Auch bei seiner fünften Auflage war das Late Night Shopping in der Innenstadt ein voller Erfolg. Wer am Freitagabend durch die Freiheit- und Mühlenstraße schlenderte, sah ein tolles Bild. Vor den Cafés und Geschäften saßen die Besucher bei Kerzenlicht zusammen, knabberten Leckereien, tranken einen Schoppen Wein oder ein Likörchen und genossen die stilvolle Atmosphäre an diesem Abend.

In den Geschäften des Einzelhandels war einiges los. Kunden unterschiedlicher Altersstufen fanden es toll, am Abend in Ruhe einkaufen zu können. Sie ließen sich in den Geschäften vom Fachpersonal eingehend beraten. Dabei kam es bei den Besuchern gut an, dass sich die Geschäftsleute etwas hatten einfallen lassen und mit kleinen Überraschungen aufwarteten. Die Kunden nutzten zudem die Gelegenheit, Ideen für ihre geplanten Weihnachtseinkäufe zu sammeln.

„Schon kurz nach 17 Uhr hatten wir den ersten Ansturm. Es war den Besuchern des Late Night Shoppings anzumerken, dass sie richtig froh waren, in dieser netten Atmosphäre durch die Innenstadt bummeln zu können. Ich habe den Eindruck, dass sich das Late Night Shopping in Mettmann etabliert hat“, freute sich Cora Fuchs. Sie gehört zu den Ideengebern und ist eine der Organisatorinnen dieses besonderen Einkaufserlebnisses, das in der Kreisstadt wohl zu einer Tradition wird.

Rundum zufrieden blickte Michaela Chioni Kraft, eine der beiden Geschäftsführerinnen vom Blumenhaus Speck in die Runde. „Ich finde es einfach klasse, dass es so einen Event in der Innenstadt gibt, Nur mit solchen Aktionen locken wir die Leute in die City und können präsentieren, was wir hier in Mettmann für gute Einkaufsmöglichkeiten haben.“