Tipps zum Sparen : Verbraucherzentrale NRW rät zu bewussterem Einkaufen

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt aufgrund der Preise für Energie und Lebensmittel bewussteres Einkaufen. So kann es funktionieren.

Im Vergleich zum Mai seien die Waren im Juni um jeweils 38 beziehungsweise 12,7 Prozent gestiegen, teilte sie am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bei Lebensmitteln gingen Fachleute von weiteren, teils deutlichen Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte aus, weil sich gestiegene Produktionskosten und die Rohstoffverknappung in neuen Lieferverträgen zwischen Erzeugern und Handelsketten spiegelten.