Pandemie im Kreis Mettmann : Kreis will dezentrale Impfstellen eröffnen

Ruzica Susenburger leitet das Kreis-Gesundheitsamt. Sie sagt: Bürger müssen verantwortungsvoll mit Corona umgehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Leiterin des Gesundheitsamtes plant Unterstützung der mobilen Impfteams. Ein erster Impfpunkt ist am Wochenende in Velbert gestartet. Stationen in weiteren Städten sollen folgen.