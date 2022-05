Ponyhof unter Druck : Erkrather sammeln für Seniorenpferde

Erkrath Krankheit, steigende Futterpreise und die Kündigung der Pacht lösen Notstand aus. Der Verein „Erkrath hält zusammen“ und der Raiffeisenmakt starten eine Spendenaktion für Gut Rodeberg.

Seit fast einem Jahr zeigt der Verein „Erkrath hält zusammen“, dass er genau das tut, was sein Name verspricht: Zusammenhalten, wenn „im Dorf“ Hilfe benötigt wird. Als Vorstandsmitglied Andrea Bleichert von einer Spendenkampagne für eine krebskranke Erkratherin las, wurde ihr schnell klar, dass dort nicht nur Hilfe für einen einzelnen Menschen, sondern auch für sein Herzensprojekt dringend nötig ist.

Im Raiffeisenmarkt , Am Tönisberg 10 in Unterfeldhaus findet aktuell eine Spendenaktion für „Seniorpferde aktiv mit Kindern“ statt.

Nicht einmal Autofahren ist der einst so engagierten Tierschützerin derzeit möglich. Alle zwölf Pferde und Ponys werden aktuell ausschließlich von Ehrenamtlern auf dem Hof versorgt. Auch Projekte mit Kindern wie beispielsweise mit dem Kinder- und Jugendzentrum des TSV Hochdahl können zurzeit nur von Ehrenamtlern gestemmt werden. Das bringt den Verein personell und finanziell in Bedrängnis. „Wir haben überlegt, was hier am dringendsten benötigt wird“, sagt Andrea Bleichert von „Erkrath hält zusammen“ Denn nicht nur die Spritpreise steigen. Durch die stark gestiegenen Preise auf dem Weltmarkt wird in der aktuell angespannten politischen Lage auch die Versorgung der Pferde vor Ort erschwert und kaum noch kalkulierbar. Das weiß auch Sonja Mindt, die Leiterin des Raiffeisenmarkts Erkrath, von dem der Ponyhof seit Jahren einen Großteil seiner Futtermittel bezieht.