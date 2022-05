Kultur in Wülfrath : Drowsy Maggie brachten Kulturbistro zum Kochen

Wülfrath Im großen Saal der Awo spielten sie irische Musik. Das Publikum, darunter auch viele junge Gäste, ließen sich vom Sound mitreißen. Immer wieder gab es eine Polonaise durch den Raum. Das nächste Konzert gibt es am 24. Juni.

Immer auf der Suche nach spannenden Tunes hat die Band Drowsy Maggie den Anspruch, irisches und schottisches traditionelles Liedgut tanzbar umzusetzen. Diesem Anspruch wurde die Band am Freitagabend beim Konzert im Kulturbistro der Arbeiterwohlfahrt (Awo) mehr als gerecht. Vor ausverkauftem Haus brachten sie die Zuschauer in Wallung. Viele junge Leute waren erstmals in Kulturbistro gekommen, um dem Sound der Band zu folgen.

„Es war wieder ein sehr schöner Abend“, so Peter Zwilling, der mit einigen Kulturbegeisterten das Kulturbistro auf die Beine stellt. „Es war zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Da lohnt sich das Engagement für mehr Kultur in Wülfrath“, ist er überzeugt. Das Kulturbistro in der Awo gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Neben der Musik gehören auch am Genre orinetierte Speisen und Getränke zum Abend. Beim nächsten Kulturbistro am 24. Juni wird die Düsseldorfer Singer/Songwriterin Julika Elisabeth auf der Bühne stehen.