Wohnraum, Medikamente, Ausrüstung : Wie Moerser Krankenhäuser Menschen aus der Ukraine unterstützen

Die beiden Familien freuen sich über die Hilfe der Stiftung Bethanien Moers, die in Kooperation mit Vivawest und der Stadt Wohnraum zur Verfügung stellt. Foto: Stiftung Bethanien Moers

Moers Die Stiftung Bethanien hat in Kooperation mit dem Wohnungsbauunternehmen Vivawest und der Stadt zwei ukrainischen Familien Wohnraum zur Verfügung gestellt. Auch darüber hinaus ist die Hilfsbereitschaft groß.

Bei den Familien handele es sich zum einen um geflüchtete Familienmitglieder einer Ärztin und zum anderen um die Zugehörigen einer Auszubildenden aus dem Krankenhaus Bethanien, teilt das Krankenhaus mit. Den beiden Familien hätten bereits Anfang April die Schlüssel zu ihren vorübergehenden Wohnungen überreicht werden können.

Die beiden Mütter mit jeweils zwei Kindern seien dankbar für den dringend benötigten Wohnraum, heißt es: „Wir sind wirklich unglaublich glücklich über diese Unterstützung. Diese Hilfsbereitschaft hätten wir nie für möglich gehalten. Wir sind froh, wieder in Sicherheit zu sein“, werden sie zitiert. Gerade für die Kinder sei es wichtig, wieder einen geregelten Alltag zu haben, indem sie zur Schule und in den Kindergarten können, sagen die Verantwortlichen der Stiftung. In der Zwischenzeit lernten die Mütter die deutsche Sprache und besuchten einen Integrationskursus. „Wir freuen uns, dass wir den Familien so schnell helfen konnten“, betont Stiftungsvorstand Ralf Engels. Die Hilfsbereitschaft der Mitarbeitenden macht mich stolz. Viele Kolleginnen und Kollegen haben mit Sachspenden, Geldspenden oder Zwischenunterkünften diese Familien unterstützt.“

Aus der Mitarbeiterschaft heraus haben sich am Bethanien in Zusammenarbeit mit dem Stiftungsvorstand seit Kriegsbeginn weitere Hilfsangebote entwickelt: Um kurzfristige Hilfe in die Ukraine zu senden, packten vor einigen Wochen bereits die Mitarbeitenden gemeinsam mit der Islacker Malerbetrieb GmbH aus Essen einen Lastwagen von 7,5 Tonnen. Dieser brachte Windeln, Babynahrung, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Schutzvisiere, Schutzkittel und Verbandsstoffe in die Grenzregion. Außerdem sammelte eine engagierte Kinderärztin aus dem Krankenhaus Bethanien deutschlandweit Spenden für Menschen mit Diabetes in der Ukraine. Sie versendete Pakete mit Insulin, Spritzen, Blutzuckermessgeräten, Teststreifen und Traubenzucker.