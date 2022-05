Parteien in Erkrath : Peter Knitsch bleibt Vorsitzender der Grünen

Erkrath Neu im Vorstandsteam ist Michelle Meier. Die 29-jährige steht für die jüngere Generation in der Partei und ist auch als sachkundige Bürgerin in verschiedenen Ratsausschüssen tätig. Die Zahl der Mitglieder ist auf 60 gestiegen.

Bedauert wurde dagegen, dass Verwaltung und Ratsmehrheit trotz der andauernden Corona-Pandemie denEinsatz von Luftfiltern in städtischen Schulen und Kindergärten nach wie vor ablehnen. Insgesamt haben die Erkrather Grünen seit der Kommunalwahl im Herbst 2020 über sechzig Anträge in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht – mehr als jede andere Fraktion, haben die Grünen errechnet. Sie planen in diesem Jahr noch eine Reihe von Veranstaltungen. Unter anderem laden sie für Samstag, 11. Juni, ab 15 Uhr zu einem Picknick mit Kuchen und Getränken auf dem Platz an der Brücke über den Stadtweiher (Nähe Haus Am Stadtweiher 5) ein und informieren zum aktuellen Stand der Sanierung des Gewässers. Am 11. September wird ab 14 Uhr wieder im historischen Backhaus Schinck in Alt-Hochdahl Brot gebacken. Auch mehrere Stammtische sind im Jahr 2022 noch geplant. Details dazu gibt es unter www.gruene-erkrath.de.