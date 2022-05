Kanu-Club Grevenbroich : Wassersportler sanieren ihr Bootshaus und planen neue Projekte für 2022

Grevenbroich Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des Kanu-Clubs ihren Vorstand im Amt bestätigt. Kontrovers diskutiert wurde über die Einführung einer Liegeplatzgebühr. Geehrt wurden außerdem Goldjubilare.

Die erste Hauptausschuss-Sitzung wurde für den 29. Juni, 19 Uhr, angesetzt. Dabei wird sich der Ausschuss auch mit der kontrovers diskutierten Einführung einer Liegeplatzgebühr befassen. In seinem Jahresrückblick stellte Karl-Peter Reinders erneut den Einsatz der Ehrenamtler in den Mittelpunkt: „Ohne die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder funktioniert Vereinsleben nicht.“ Damit sprach er unter anderem die Arbeitseinsätze rund um die laufende Bootshaussanierung an. Der Kraftraum ist wieder für alle Mitglieder geöffnet, der neue Bootssteg oberhalb des Kanals ist in Arbeit. „Neue Sanitäranlagen sind geplant, da warten wir noch auf Angebote“, sagte Reinders.