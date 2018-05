Kevelaer : Hundeversteher kommt nach Kevelaer

Kevelaer Kevelaer (RP) Lehrreich wie ein Besuch in der Hundeschule, amüsant wie eine Comedy-Veranstaltung und so nah an der Realität, dass sich die Zuschauer sofort in beschriebene Situationen hineinversetzen können - Holger Schüler will mit seinem neuen Programm "1, 2 oder 3" in Kevelaer begeistern. Am Dienstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr zeigt der Hundeversteher die richtige Herangehensweise bei der Arbeit mit dem Hund, egal, ob mit einem, zwei oder drei Tieren - und immer mit Witz und vollem Körpereinsatz.

Eintrittskarten sind ab dem verkaufsoffenen Sonntag, 27. Mai, für 25 Euro im Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon 02832 122 150 bis -153, erhältlich. Das Stadtmarketing weist darauf hin, dass es nicht gestattet ist, Hunde mit in die Show zu bringen. Schüler wird seine zwei Hunde mitbringen.

(RP)