Kevelaer: Feuerwehr löscht Brand bei Aldi in Uedem

Kevelaer Die Filiale des Discounters an der Weezer Straße bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Der Rauch hüllte den gesamte Verkaufsraum der Aldi-Filiale an der Weezer Straße in Grau. Umso schwieriger gestaltete sich für die Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag die Suche nach der Quelle. "Die Kühltruhe hinter dem Selbstbedienungs-Backofen hat einen Kabelbrand verursacht", berichtete Patric Kuhn, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Uedem. "Die Truhe befindet sich in einem separaten Zimmer, direkt neben dem Verkaufsraum."