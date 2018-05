Kevelaer: Ben van den Bos regiert auf Berendonk

Kevelaer Die St.-Franziskus-Bruderschaft feiert am 25. Mai den Königsgalaball. Nico Neuy ist Kinderkönig.

Der letzte Schuss brachte schließlich die Entscheidung. Ben van den Bos legte an und holte den Vogel von der Stange. Er ist damit der neue König der St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk. Zu seinen Ministern ernannte er Franz Grundmann und Jakob Smitmans.

Am Himmelfahrtstag fand das traditionelle Vogelschießen der St.-Franziskus-Bruderschaft statt. Trotz der zu Beginn etwas ungemütlichen äußeren Bedingungen waren neben zahlreichen Schützenschwestern und Schützenbrüdern auch einige Zuschauer schon beim Antreten an der Krautparsch erschienen. Sie konnten ein schönes Fahnenschwenken miterleben, das vom Musikverein "Eintracht" Wetten begleitet wurde. Zudem wurde am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt.