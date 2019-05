Unfallklinik in Buchholz : Ein Wunschkonzert zum Jubiläum

BUCHHOLZ Hennes Bender präsentiert ein Best-Of der besonderen Art.

Der Comedian Hennes Bender ist mit seinem neuen Programm „Alle Jubeljahre” am Donnerstag, 16.Mai, um 20 Uhr zu Gast bei der „Klinikkultur“ im BG Klinikum, Großenbaumer Allee 250. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Zumindest wenn Hennes Bender mit „Alle Jubeljahre“ die besten Nummern, Songs und Dönekes aus seinen 50 Lebensjahren auf die Bühne bringt. Ein Best-Of der besonderen Art, denn die Fans dürfen diesmal entscheiden, was gespielt wird und was nicht. Dass dabei der legendäre Anrufbeantworter, die „Doppelhaushälfte“, Spongebob und „La Boum“ auftauchen, ist von einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Aber Bender wäre nicht Bender wenn nicht die ein oder andere Überraschung dabei sein dürfte. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 20 Euro. Karten können telefonisch unter 0203 7688 1 bestellt werden.