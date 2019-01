Start ins Jubiläumsjahr: Hennes Bender auf der Kleinkunstbühne

Duisburg Die Meidericher Kleinkunstbühne feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr beginnt am 17. Januar mit Hennes Bender.

Die Kleinkunstbühne Meiderich (Westender Straße 30) startet in ihr Jubiläumsjahr: 2019 feiert sie ihr 25-jähriges Bestehen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Macher des Vereins einen ganz besonderen Gast eingeladen haben. Hennes Bender wird 50 Jahre alt und kommt mit einem Sonderprogramm am Donnerstag, 17. Januar, 20 Uhr, auf die Bühne im Centrum Westende: „Alle Jubeljahre – von Shakespeare bis Spongebob“.

Die Fans dürfen diesmal mit entscheiden, was gespielt wird und was nicht. So jedenfalls lautet die Ankündigung zum Best of. Dass dabei der legendäre Anrufbeantworter, die „Doppelhaushälfte“, Spongebob und „La Boum“ auftauchen, ist von einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Aber Bender wäre nicht Bender, wenn nicht die ein oder andere Überraschung dabei sein dürfte.