Kabarett-Wettbewerb : Mirja Boes sucht das neue Schwarze Schaf

Duisburg Ab dem 1. Mai können Nachwuchstalente aus dem deutschsprachigen Raum ihre Bewerbung für den Kabarett-Wettbewerb einreichen.

Der vom niederrheinischen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch in Duisburg gegründete Kabarettpreis „Das Schwarze Schaf“ geht in die elfte Runde: Ob Einzelperson oder Gruppe – deutschsprachige Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der Kabarettszene können sich ab dem 1. Mai für die Teilnahme am Wettbewerb um die beliebte Auszeichnung bewerben. Voraussetzung ist, dass sie am Anfang ihrer Karriere stehen und in ihrem Programm ausschließlich eigene Texte verwenden. Einsendeschluss für die Einreichungen ist der 15. September 2019. Alle Informationen sowie die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Interessenten unter www.dasschwarzeschaf.com.