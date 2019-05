Diskussion zur Europawahl : Einig in der Ablehnung europafeindlicher Rechtspopulisten

Europa vor der Schicksalswahl – darum ging es im Haus der Unternehmer am Montagabend in Buchholz. Foto: Mike Michel

Beim Parlamentarischen Europa-Abend des Unternehmerverbands am Montagabend in Buchholz bleiben große Kontroversen aus.

Der Europa-Parlamentarier Jens Geier (SPD) und NRW-Spitzenkandidat Moritz Körner (FDP) meinten schlichtweg, es müsse einfach zu retten sein. Oliver Franz, Mitglied der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ erklärte auf die entsprechende Frage des neuen Sprechers der Unternehmerverbandsgruppe, Christian Kleff: „Sonst wäre ich nicht hier.“ Vielleicht lag es auch an der kurzfristigen Absage des EU-Abgeordneten Dennis Radtke (CDU), dass Meinungsverschiedenheiten auf dem Podium im Haus der Unternehmer in weiten Teilen nur in Nuancen erkennbar waren. Weitgehend einig war man sich in der vehementen Ablehnung europafeindlicher Rechtspopulisten. Geier, der seit zehn Jahren Mitglied des Europaparlaments ist, erläuterte, dass der Ton im Parlament ruppiger geworden sei und er mit einem Brexit-Befürworter wie Nigel Farage auch nicht seine Freizeit verbringen wolle. Franz riet in dieser Frage zu mehr Gelassenheit und meinte, man müsse „nicht über jeden Stock springen, den Herr Gauland hochhält“.