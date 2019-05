Tatverdächtige mit roten Haaren : 80-Jährige durch falsche Polizeibeamte betrogen

ALT-HOMBERG (RP) Eine 80-jährige Hombergerin ist am Montag Opfer eines Trickbetrugs so genannter „falscher Polizeibeamter“ geworden. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten eine hohe Summe Bargeld.

Ein Unbekannter hatte die Rentnerin zur Mittagszeit angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er gab vor, dass ihm Hinweise vorliegen, dass das Vermögen der 80-Jährigen in Gefahr sei und man es zu ihrem Schutz in behördliche Verwahrung nehmen müsse. Er forderte die Rentnerin auf, ihr Bargeld aus ihrem Bankschließfach zu holen und an ihrer Haustür an die Polizei zu übergeben. Die Duisburgerin holte daraufhin ihr Guthaben ab und übergab es gegen 15 Uhr an ihrer Haustür an der Halener Straße an eine ihr unbekannte Frau. Diese Tatverdächtige ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat rote Haare und trug lilafarbene Oberbekleidung.