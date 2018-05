Duisburg : Freude über die neuen Ehrenamtlichen im Hospiz

Duisburg Nach 130 Stunden gemeinsamer Zeit, vielen Abenden und mehreren Wochenenden, endete jetzt der 19. Vorbereitungskursus für Ehrenamtliche der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn. In den vielen Stunden und Gesprächen rund um Sterben, Tod und Trauer sowie zwei kleinen Hospitationen wuchs der Kursus eng zusammen. Sieben Frauen und zwei Männer nahmen an den Vorbereitungen teil und fühlen sich nun gut gewappnet für ihr Ehrenamt. Sie werden bei der Begleitung von Menschen mit begrenzter Lebenserwartung und deren Angehörigen zu Hause und in Altenheimen nicht alleine gelassen. Reflexionsgespräche, Supervision, kleine weitere Fortbildungsangebote und immer eine der Koordinatorinnen Anita Scholten und Helga Jochem-Balshüsemann als Ansprechpartnerin im Hintergrund werden dafür sorgen, dass sich die neuen Begleiter und Begleiterinnen in ihrem Ehrenamt wohl fühlen.

Ein neuer Vorbereitungskursus ist für den Frühherbst geplant. Infos gibt es bei Andrea Braun-Falco, Hospizbewegung Duisburg-Hamborn, Telefon 0203-556074.

(RP)