Duisburg: Kugelwasserturm in Wedau soll ein Denkmal werden

Duisburg Er diente bereits als Vorbild für den Eisenbahn-Modellbau und ist nach Einschätzung von Fachleuten einzigartig.

Für den Betrieb der Dampflokomotiven wurde jede Menge Wasser benötigt. Dafür wurden Vorratsbehälter gebaut, die an den Schienensträngen standen. In Wedau sind davon gleich zwei vorhanden. Einer steht in Sichtweite der Wedauer Brücke und ist bereits unter Denkmalschutz gestellt. Der andere findet sich an der Masurenallee auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes in Höhe des Entenfangs. Bei diesem Modell handelt es sich um einen so genannten Kugelwasserturm, der auf einem Stahlgerüst ruht und ein Fassungsvermögen von 600 Kubikmeter Wasser hat. Er ragt bald 34 Meter in die Höhe und ist eine solche Besonderheit, dass ihn die Firma Kibri zum Vorbild für einen Modellsatz nahm. Im Maßstab 1:87 und dürfte er auf so mancher Modellbauanlage stehen.