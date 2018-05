Duisburg: Die "verrückte" Barockoper

Duisburg Das jüngste, achte Kammerkonzert in der Philharmonie Mercatorhalle gestalteten Julia Sophie Wagner (Sopran), David Jerusalem (Bass), Stefan Wilkening (Rezitation) und ein Barockensemble der Duisburger Philharmoniker.

Julia Sophie Wagner (Sopran) und David Jerusalem (Bass) hatten sichtlich Spaß an diesem Abend - wobei die Dame zunächst weniger textverständlich wirkte als der Herr, aber spätestens in der großartigen Arie der Berenice "Scoglio d'immota fronte" aus Händels Oper "Scipione" zu großer Form auflief. Übrigens trugen die beiden bei der "Bettleroper" passenderweise noch keine Konzertkleidung, die Sopranistin hatte auf dem schwarzen T-Shirt sogar einen großen, golden glitzernden Totenkopf. Als Moderator und Rezitator sorgte Stefan Wilkening zwischendurch für passende literarische Vertiefung. Er hatte oft die Lacher auf seiner Seite, vor allem als er den ironisch frauenfeindlichen Pepusch-Song "Man may escape from rope and gun" mit "Doch lass ein Weib an dich heran" aus "My Fair Lady" von Alan Jay Lerner noch auf die Spitze trieb.