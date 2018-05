Duisburg : Tangerine Dream spielt am Samstag im TaM

Mit Tangerine Dream gastiert am Samstag im Theater am Marientor eine Legende der elektronischen Musik. Foto: agentur

Duisburg Tangerine Dream waren und sind neben Kraftwerk die Ikonen der deutschen Synthesizer Musik. Für etliche US-Blockbuster lieferten sie die passende Filmmusik. Darunter sind beispielsweise Filme wie "Der Einzelgänger" (Thief) mit James Caan und "Atemlos vor Angst" (The Sorcerer) mit Roy Scheider. Nach dem Tod von Edgar Froese im Januar 2015, tragen nun Thorsten Quaeschning, langjähriger Wegbegleiter Edgars und Edgars Frau Bianca, das Erbe weiter in das neue Zeitalter. Nach der Europatour 2014 arbeitete Edgar Froese an einem neuen Album. Thorsten Quaeschning, Ulrich Schnauss, Hoshiko Yamane führten diese Arbeit nun zu Ende. "Quantum Gate" ist mehr als Edgars Testament, es ist auch der Aufbruch in die Zukunft dieser weltberühmten Band. Das neue Album "Quantum Gate", das im September 2017 erschienen ist, sowie das 50-jährige Bestehen der Band, deren Konstante, Gründer und "Mastermind", Edgar Froese war, sind die Hauptgründe für die Durchführung dieser besonderen Theater Konzerte 2018. Im Rückblick auf die letzten fünf Jahrzehnte werden Tangerine Dream ein 'Best of' ihrer Klassiker geben, sowie neue Kompositionen aus dem aktuellen Album "Quantum Gate".

Am kommenden Samstag, 12. Mai, 20 Uhr, sind sie im Theater am Marientor zu erleben. Tickets gibt es ab 53 Euro. Vor dem Konzert wird ab 17.30 Uhr Bianca Froese-Acquaye, Managerin der Band und Ehefrau des verstorbenen Gründers Edgar Froese, im Foyer aus dessen Autobiografie lesen. Der Eintritt dazu ist frei.

(RP)