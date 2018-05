Duisburg: Sprechender Automat der DVG berät Kunden

Duisburg Ab dem kommenden Monat wollen die Verkehrsbetriebe in Duisburg einen deutschlandweit einzigartigen Service an einigen Haltestellen im Stadtgebiet testen.

Auch das "erhöhte Beförderungsentgelt", also die Strafe fürs Schwarzfahren kann eingezahlt werden, wobei der Automat Bargeld ebenso akzeptiert wie EC-Karten oder gängige Kreditkarten. Letztlich erledigt der elektronische Kundenberater, was ansonsten zum Beispiel die Mitarbeiter im DVG-Kundenservicecenter am Hauptbahnhof übernehmen. "Wir sind bundesweit das erste Verkehrsunternehmen, das die Geräte seinen Fahrgästen anbietet", sagt Pierre Scharping, stellvertretender Leiter Einnahmen- und Kundenmanagement bei der DVG. Daher müssten die zwei Meter hohen, fast ein Meter breiten und 300 Kilogramm schweren Geräte im DVG-Rot zunächst genau getestet werden. Derzeit geschieht das in der Automatenwerkstatt der DVG, ab Juni aber auch an den Haltestellen Münchner Straße in Buchholz, Rathaus in der Innenstadt, Meiderich Bahnhof und Kesselsberg in Huckingen. Geprüft wird noch, ob ein weiteres Geräte im Kundencenter hinzukommen soll. Ganz preiswert sind die elektronischen Geräte mit der Sonderfunktion nicht. Ein konventioneller Fahrkartenautomat kostet rund 25.000 Euro, der mit der Zusatzfunktion 43.000 Euro. Einer ihrer Vorteile ist, dass sie quasi keine Öffnungszeiten haben. Von 6 bis 22 Uhr sind sie "besetzt". "Wir müssen zunächst schauen, wie sie angenommen werden, um dann gegebenenfalls die Zeiten anzupassen", sagt Scharping. Wer übrigens nur ein Ticket kaufen will, der kann das am Automaten zu jeder Zeit.