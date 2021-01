Nach Fahrkartenkontrolle : 23-jähriger verletzt zwei Polizisten am Duisburger Hauptbahnhof

23-jähriger verletzt zwei Polizisten am Duisburger Hauptbahnhof

Duisburg Der Mann war ohne Fahrkarte im RE1 unterwegs, wollte den Zug jedoch nicht verlassen. Als die Beamten eintrafen, schlug, trat und bespuckte er sie.

Ein 23-Jähriger hat im Duisburger Hauptbahnhof zwei Beamte der Bundespolizei leicht verletzt. Der Mann schlug, trat und bespuckte nach Angaben der Polizei die Beamten. Einer von ihnen erlitt eine Verletzung an der Hand, sein Kollege wurde gegen den Kopf geschlagen, wobei seine Brille beschädigt wurde. Beide begaben sich in ärztliche Behandlung und mussten den Dienst abbrechen.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr. Der 23-Jährige befand sich zuvor ohne Fahrkarte in einem Zug der Linie RE1. Da sich der Mann dem ausgesprochenen Fahrtausschluss widersetze, rief ein Zugbegleiter die Bundespolizei. Als die Beamten den Zug betraten, soll der 23-Jährige sie unvermittelt angegriffen haben. Sie brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Um sich gegen die Spuckattacken zu wehren, zogen sie ihm zudem eine Spuckschutzhaube an.