Diebstahl, Hehlerei und Betrug : Bundespolizei durchsucht neun Wohnungen in der Region

Das Bild zeigt von der Polizei sichergestelte Blanko-Wertmarken. Foto: Bundespolizei

Düsseldorf Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Bundespolizei neun Wohnungen in Düsseldorf, Kaarst, Neuss, Tönisvorst, Duisburg, Dortmund und Köln. Ermittelt wird gegen 15 Tatverdächtige, die unter anderem im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Diebstahlstaten, Hehlerei, Urkundenfälschung und Betrug in mehr als 100 Fällen begangen zu haben.

Mit rund 100 Einsatzkräften hat die Bundespolizei bis in die späten Abendstunden insgesamt neun Wohnungen in Düsseldorf, Kaarst, Neuss, Tönisvorst, Duisburg, Dortmund und Köln durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen ist ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängiges Ermittlungsverfahren. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ermittelt wird demnach gegen 15 Tatverdächtige, die im Verdacht stehen jeweils gewerbsmäßig Diebstahlstaten, Hehlerei, Urkundenfälschungen und Betrug in insgesamt über 100 Fällen begangen zu haben. Bei den Beschuldigten handele es sich um Personen unterschiedlicher Nationalitäten.

Bereits im November 2020 wurden mehrere Wohnungen von Busfahrern durchsucht: Sie wurden verdächtigt, in größerem Umfang Blankofahrscheine gestohlen und weiterverkauft zu haben. Bei diesen Maßnahmen wurde umfassendes Beweismaterial aufgefunden und beschlagnahmt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in der gemeinsamen Mitteilng.

Nach Auswertung der Beweismittel im vergangenen November seien weitere verdeckte Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen durchgeführt wurden, um zusätzliche Informationen über die Vorgehensweise der Tätergruppierung zu erlangen und weitere Mittäter sowie die Hintermänner zu identifizieren.

(NGZ)