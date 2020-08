Streit wegen Verkehrsabsperrung : 57-Jähriger will Polizisten in Duisburg auf die Fahrbahn schubsen

57-Jähriger will Polizisten in Duisburg auf die Fahrbahn schubsen

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Damit ein Auto abgeschleppt werden konnte, sperrte die Duisburger Polizei am Samstagabend eine Straße. Ein ungeduldiger 57-Jähriger verstand diese Maßnahme nicht. Daraufhin griff er die Beamten an.

Damit ein Abschleppdienst ein liegengebliebenes Auto aufladen konnte, sperrten Duisburger Polizisten am Samstagabend die Auffahrt zur L60 in Richtung Kaßlerfeld. Ein Autofahrer hatte das anscheinend nicht verstanden und fuhr auf der Gegenfahrbahn an den wartenden Pkw vorbei.