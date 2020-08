Zwischen Avantgarde und Ambient : Pianist Kai Schumacher im „Platzhirsch-Rausch“

Kai Schumacher wandelt zwischen verschiedenen Stilen, was bei seinem Publikum meist gut ankommt. Foto: Kollektivmaschine

Duisburg Musikalisch nahm Kai Schumacher seine Zuhörer in der Kirche St. Joseph am Dellplatz auf eine spannende Reise mit. Einen Seitenhieb auf Attila Hildmann gab es auch.

Der Wahl-Duisburger Pianist Kai Schumacher, Jahrgang 1979, hat im Oktober 2019 sein viertes Solo-Album veröffentlicht, mit dem Titel „Rausch“ und erstmals ausschließlich eigenen Kompositionen. Jetzt stellte er diese Stücke in einem „Platzhirsch“-Konzert in der Kirche St. Joseph am Dellplatz vor, die im Rahmen der Corona-Beschränkungen gut gefüllt war. Der Abend dauerte kaum eine Stunde, lieferte aber eine Menge Stoff zwischen klassischer Virtuosität und guter Unterhaltung.