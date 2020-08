Duisburger Geschichten und Geschichte : Als Räuberbanden das Rheinland unsicher machten

Duisburg Chefankläger Anton Keil brachte zu Beginn des 19. Jahrhunderts berühmt-berüchtigte Kriminelle zur Strecke. Seine Methoden muten nahezu modern an.

Das organisierte Bandenwesen im Rheinland erlebte um 1800 seine Blütezeit. Allein in Duisburg wurden zehn Raubzüge der Bande gemeldet. Während der Schinderhannes aus dem Hunsrück als der vermeintlich sympathische Räuber, der den Reichen nimmt und den Armen gibt, dargestellt wurde, verbreitete der Name Fetzer bei der Bevölkerung vom Niederrhein bis nach Neuwied Angst und Schrecken. Die höchst mobile „Große Niederländische Bande“ überfiel links und rechts des Rheins von Holland bis nach Mainz Wirtshäuser, Bauernhöfe, Reisende, Kaufleute, betuchte Fabrikanten und Kirchen. Nach eigenen Angaben hatte Räuberhauptmann Mathias Weber, genannt der Fetzer, insgesamt 192 Delikte auf dem Kerbholz – ohne Dunkelziffer wohlgemerkt. Mehrfach wurde er verhaftet, aber immer wieder gelang im spektakulär die Flucht. Für die Verbrecherbanden war die deutsche Kleinstaaterei ein Segen. Denn wenn sie von den Ordnungshütern eines Staates verfolgt wurden, flohen sie einfach in den nächsten.

Keil hatte einen Teil seiner Studienzeit in Paris verbracht, beherrschte die französische Sprache, war karrieorientiert und hatte den Ruf eines hartnäckigen Verfolger des Räuberunwesens im Rheinland. Er baute ein Spitzelsystem auf, legte Register und Steckbriefe an und war bekannt für seine ausgefeilten und flexiblen Verhörmethoden. Keil konnte alsbald mit der Verhaftung des Fetzers einen großen Erfolg verbuchen. Im Verhör mit dem Fetzer schaffte er eine positive Atmosphäre und baute schrittweise ein Vertrauensverhältnis auf. Keils Aktenvermerk belegt dies wie folgt: „Ma­thi­as We­ber ge­nannt Fet­zer ge­hört zu den we­ni­gen Men­schen, die sich im To­de wie im Le­ben treu blie­ben und bey gro­ßen Las­tern ei­ne gro­ße Fes­tig­keit der See­le be­sa­ßen.“

Der Fetzer nutzte seinen Gang zur Guillotine am 19. Februar 1803 für einen souveränen Auftritt vor großem Publikum auf dem Alten Markt im Herzen von Köln. In der historischen Rückschau ist die Bildung von grenzüberschreitenden Sondereinheiten und die Neu­or­ga­ni­sa­ti­on des Jus­tiz­we­sens ein aktuelles Erfolgsmodell. So führen heute spezielle „Staatsanwälte vor Ort“ in den Clan-Hochburgen Duisburg und Essen mittlerweile 883 Ermittlungsverfahren durch. Geheimagent Anton Keil wäre begeistert.