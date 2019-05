Parkführung : Unter fachkundiger Leitung durch den Park

Lohausen Der Lantz’sche Park ist ein Kleinod im Düsseldorfer Norden und vielen gar nicht bekannt. Das soll eine Führung ändern.

Im Zuge der Reihe „Unterwegs in Park und Landschaft“ hat das Gartenamt in Lohausen eine Führung durch den Park Lantz angeboten. Unter sachkundiger Begleitung von Claus Lange konnten 30 Teilnehmer die rund 15 Hektar große Grünanlage kennenlernen. Auch über die auf dem Gelände befindliche Villa Lantz erfuhr man Neues. Namensgeber ist der Industrielle und Kaufmann Heinrich Balthasar Lantz (1762-1828), der den ehemaligen Rittersitz Lohausen im Jahr 1804 von Ferdinand Freiherr von Calcum erwarb. Lantz, der durch Handel in den Kolonien reich geworden war, ließ ab 1805 das große Herrenhaus der Familie auf den Fundamenten einer alten Wasserburg errichten. Die Nachfahren bewohnten die Anlage in fünf Generationen. Nach einer Nutzung von Park und Gebäude durch den Galeristen Alfred Schmela stand die Villa lange Zeit leer, bis sie kürzlich von einer privaten Firma für repräsentative Zwecke in Erbpacht übernommen wurde.