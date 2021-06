Führungen in Düsseldorf : Mit dem Nachtwächter durch die Pfalz

Führungen in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei erfahrene Stadtführer geleiten künftig am Abend ihre Gäste durch den historischen Stadtkern von Kaiserswerth. Dabei gibt es auch exklusive Einblicke und einen Besuch der alten Kaiserpfalz.

Der geschichtsträchtige und idyllische Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth ist ein beliebtes Ausflugsziel, das sich gut bei einem Streifzug erkunden lässt. Wer aber mehr über das älteste urkundlich erwähnte Viertel von Düsseldorf erfahren möchte, kann an einer Führung durch den Stadtteil teilnehmen und bekommt nun erstmals die Gelegenheit, den Ort bei einer Nachtwächterführung zu erkunden.

Das Format der Nachtwächterführungen von Düsseldorf Tourismus hat sich in der Altstadt längst bewährt und zählt dort zu den beliebtesten Führungen. Der Förderverein Kaiserpfalz Kaiserswerth hat deshalb bei Düsseldorf Tourismus angeregt, solch einen besonderen Rundgang auch in Kaiserswerth anzubieten. Dass diese nun am Wochenende starten, freut den Vereinsvorsitzenden Jan Hinnerk Meyer sehr: „Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die verschiedenen Formate der Führungen durch Kaiserswerth super ergänzen. Mit den Nachtwächterführungen kann ein noch breiteres Publikum angesprochen werden.“