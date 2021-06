Bebauung von Freiflächen in Düsseldorf : Planung des Mehrgenerationen-Campus wird vorangetrieben

Bebauung von Freiflächen in Düsseldorf

Das Areal in der Nähe des Theodor-Fliedner-Gymnasiums und der Kalkumer Schlossallee soll bebaut werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Konzept für die Fläche an der Kalkumer Schlossallee soll mit Hilfe eines Wettbewerbes entwickelt werden. Menschen jeden Alters sollen dort Angebote finden.

Ein rund 34 Hektar großes Areal an der nördlichen Kalkumer Schlossallee soll bebaut werden. Geplant wird dort ein Campus für alle Generationen mit vielen öffentlichen Einrichtungen wie eine Gesamtschule, eine Kita, Sportstätten und eine Seniorenresidenz, aber auch Wohnbebauung. Die Verwaltung möchte die Planungen vorantreiben und wird im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) am Mittwoch, 16. Juni, die weitere Vorgehensweise vorstellen. Die Politiker sollen dann anschließend die Verwaltung beauftragen, den Beteiligungs- und Planungsprozess vorzubereiten.

Zu diesem Zweck will die Verwaltung einen „zweiphasigen Wettbewerb“ mit intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, auf dessen Grundlage im Anschluss ein Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Ein Dienstleistungsbüro soll die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbsverfahrens übernehmen. Dabei müssen die Wettbewerbsteilnehmer viele Vorgaben berücksichtigen. Unter anderem soll sich das neue Quartier in sein Umfeld einfügt und auch für dieses einen Mehrwert generiert. Das könnte zum Beispiel durch neue Nutzungen und ergänzende Infrastruktur erreicht werden. Ein innovatives Mobilitätskonzept, Maßnahmen zur Klimaanpassung und die Verwendung zukunftsfähiger Energieträger im Sinne der Energiewende müssen in den Konzepten berücksichtigt werden.