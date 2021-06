Diakonisches Unternehmen in Düsseldorf : Vorstandswechsel bei der Kaiserswerther Diakonie

Diakonisches Unternehmen in Düsseldorf

Düsseldorf Pfarrer Klaus Riesenbeck geht in den Ruhestand. Seine vielfältigen Aufgaben bei der Kaiserswerther Diakonie wird die Pfarrerin Ute Schneider-Smietana übernehmen.

Nach knapp zehn Jahren als Theologischer Vorstand und Vorstandssprecher der Kaiserswerther Diakonie verabschiedet sich Pfarrer Klaus Riesenbeck am 30. Juni in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Pfarrerin Ute Schneider-Smietana an.