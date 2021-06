Seelsorge in Düsseldorf : Abschied vom Airport- und Klinikseelsorger

Düsseldorf Pfarrer Detlev Toonen geht in den Ruhestand. Er hat ein Care-Team am Flughafen gegründet. Dessen Wichtigkeit zeigte sich bei einem Flugzeugabsturz.

Neun Jahre war Pfarrer Detlev Toonen der Airportseelsorger am Düsseldorfer Flughafen und anschließend fünf Jahre in der Krankenhausseelsorge am Florence-Nightingale-Krankenhaus in Kaiserswerth und am LVR-Klinikum in Grafenberg tätig. Am Donnerstag, 24. Juni, wird Pfarrer Toonen in einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Mutterhauskirche, Zeppenheimer Weg, in Kaiserswerth in den Ruhestand verabschiedet.