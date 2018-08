Stadt gibt Füchtlingsunterkunft in Hassels auf

Hassels Zwei Jahre früher als geplant hat die Stadt die Flüchtlingsunterkunft an der Stargarder Straße aufgegeben. Die rund 100 Bewohner wurden auf drei andere Unterkünfte verteilt: Gather Weg, Karweg und Kappeler Straße.

Doch angesichts der derzeit sinkenden Zahl von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen und für das Verfahren auf die Kommunen verteilt werden müssen, hat die Stadt Düsseldorf geschaut, wo sie Unterkünfte ganz aufgeben und dabei Kosten sparen kann. „Wir haben die Diakonie gefragt, ob sie uns früher aus dem Vertrag rauslässt“, berichtet Peter Lorch vom Amt für Soziales. Obwohl die Diakonie noch nicht weiß, was sie mit dem Heim nun machen soll, hat sie zugestimmt. „Wir beraten derzeit, wie eine Nachnutzung aussehen könnte“, erklärt Diakonie-Sprecher Christoph Wand auf Anfrage.

Das Haus an der Stargarder Straße hat seit 1986 als Wohnheim für behinderte Menschen gedient. Träger war die „In der Gemeinde leben“ (IGL), eine Kooperation der Diakonie mit den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Weil die Unterbringung in nicht mehr zeitgemäßen Doppelzimmern erfolgte, wurde das Haus leer gezogen. Danach wurde es von der Arbeiterwohlfahrt genutzt, die Anfang 2015 auszog. Die IGL hatte daraufhin der Diakonie die Übernahme angeboten, der gehörte eh schon Grund und Boden. Die wiederum stellte das Haus der Stadt als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung und übernahm zugleich die Betreuung der Einrichtung.

Während der Betrieb der Unterkunft am Anfang für wenig Begeisterung in der Nachbarschaft sorgte, hat sich das Haus in der dreijährigen Laufzeit „zu einem Vorzeigeprojekt“ entwickelt, wie Diakonie-Sprecher Wand berichtet: So gab es viele gemeinsame Aktivitäten zwischen den Bewohnern und den Ehrenamtlern. Viele Helfer seien aus dem Umkreis gekommen, so Wand. Also echte Integration. Es gab gemeinsame Feste und Kochaktionen.