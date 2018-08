Grund bei Baumfällungen soll angegeben werden

Anwohner beschweren sich über den Kahlschlag am Fürstenplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Friedrichstadt Die Grünen in der Bezirksvertretung 3 plädieren dafür, auf den Informationsbanderolen auch einen Grund für die vorgesehene Fällung anzugeben.

Die Fällung von 17 Bäumen auf und rund um den Fürstenplatz sowie weitere Rodungen führten zu einem großen Unmut unter den Anwohnern, die beklagten, dass es keine vorhergehenden Informationen zu den Maßnahmen gab. Wie die Stadt im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen im April mitteilte, sollen künftig zumindest Banderolen zwei Wochen vor der Fällung an den betroffenen Bäumen angebracht werden.

„Leider scheint dies immer noch nicht umgesetzt worden zu sein, sonst wäre die Aufregung rund um den Fürstenplatz nicht so groß gewesen. Daher stellen wir uns die Frage, wann die Bürger endlich mit den Banderolen rechnen können“, kritisiert Thorsten Graeßner von den Grünen in der Bezirksvertretung 3. Die Grünen wollen in der nächsten Sitzung der BV3 zudem nachfragen, ob es möglich sei, zusätzlich einen Grund für die Fällungen anzugeben.