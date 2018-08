Düsseldorf-Friedrichstadt: Polizei findet Bauchtasche mit Revolver nach Diebstahl

Düsseldorf Durch Zufall haben Polizisten im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt im Gebüsch eine Bauchtasche gefunden, die vor zwei Wochen gestohlen worden war. Darin befand sich - vollständig und unversehrt - ein ebenfalls gestohlener Revolver.

Die Polizisten entdeckten das Diebesgut am Montagmittag in einem Gebüsch an der Klever Straße. In der Bauchtasche war ein Revolver samt passender Munition. Wie das Opfer des Trickdiebstahls der Polizei bestätigte, war beides vollständig und unbenutzt. Gestohlen wurden allerdings das Bargeld und die Kreditkarten des Opfers.