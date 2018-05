Flingern : Straßenfest in Flingern gibt es seit 40 Jahren

Flingern Im Flingern lädt die Bürgerinitiative am 2. Juni zur 40. Auflage des internationalen Straßenfestes ein. Von 8 bis 18 Uhr können die Besucher ein buntes Programm für alle Generationen genießen, das sich in Flur-, Bruch- und Schwelmer Straße sowie auf dem Karl-Wagner-Platz und in einigen Innenhöfen abspielt.

"Auch in diesem Jahr setzen wir wieder auf unser altbewährtes Rezept, einer Mischung aus dem beliebten Trödelmarkt und kulturellen Attraktionen", sagt Daniel Rübenkönig von der Bürgerinitiative Flingern. An rund 200 Trödelständen wird auf den Straßen ein buntes Allerlei zum Kauf und Verhandeln angeboten.

Zum 40-jährigen Bestehen des Straßenfestes finanziert die Bürgerinitiative viele zusätzliche Projekte wie die Schulhofgestaltung an der Thomas-Edison-Realschule. "Unsere Schüler bekommen eine Hüpfrakete, einen Kompass auf dem Boden und verschiedene Spielfelder. Ohne die Finanzierung der Bürgerinitiative wäre uns das nicht möglich gewesen", sagt Schulleiterin Claudia Sieker. Auch ein musikpädagogisches und generationsverbindendes Chorprogramm von Daniel Jimenez, bei dem Kinder und Senioren zum gemeinsamen Musizieren zusammengebracht werden sollen, wird gesponsort. Insgesamt hat die Bürgerinitiative zusätzliche Projekte im Wert von 9.000 Euro bewilligt. "Wir freuen uns, dass wir insbesondere durch unsere Sponsoren die Möglichkeit haben, die Flingeraner bei ihren Ideen zu unterstützen", erklärt Anne Migeel, die im erweiterten Vorstand der Initiative tätig ist. Die Ereignisbühne, die an der Bruchstraße (Ecke Schwelmer Straße) stehen wird, bietet den ganzen Tag lang Unterhaltung.









Zum achten Radschlägerwettbewerb in Folge sind alle Kinder um 9.30 Uhr eingeladen. Anmeldungen werden noch bis kurz vor Beginn des Wettbewerbes entgegengenommen. Außerdem gibt es ein breites Spielangebot für die kleinen Besucher mit Kinderschminken und sportliche Aktivitäten von und mit Fortuna Düsseldorf. Die Trommelgruppe der Anne-Frank-Realschule wird ihr Können auf der Ereignisbühne präsentieren. Die Kultband Fischgesichter aus Flingern darf ebenfalls nicht fehlen. Es werden rund 20.000 Besucher über den Tag verteilt erwartet. "Wir freuen uns darauf, die Menschen zu überraschen", so Rübenkönig. www.buergerinitiative-flingern.de

(RP)