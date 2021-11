Neues Kunst- und Kulturzentrum an der Hansaallee : Kreativszene findet ein neues Domizil

Neues Kunst- und Kulturzentrum an der Hansaallee

Ein neues Kultur- und Begegnungszentrum für Düsseldorf: Der Verein Kunst und Haltung feierte am Wochenende in Heerdt die Eröffnung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Heerdt Das Haus an der Hansaallee 159 in Heerdt soll ein Kunst- und Begegnungszentrum werden. Schon 2012 gab es einen ersten Anlauf für dieses ambitionierte Vorhaben.

Noch wirkt der Hinterhof des Hauses an der Hansaallee 159 unscheinbar. Dabei entwickelt sich dort in Nachbarschaft verschiedener Ateliers ein neues Kultur- und Begegnungszentrum. Geht es nach den Plänen des Vereins „KUH“, wird die Adresse in Heerdt bald ein Platz für Kreative, Künstler und alle, die einen interdisziplinären Austausch zu schätzen wissen.