L.A.-Glamour in Düsseldorfs Carlstadt : Der Hollywood-Fotograf Greg Gorman stellt bei Paffrath aus

Düsseldorf Der Fotograf Greg Gorman fotografierte zahllose Berühmtheiten wie Hollywood-Stars. Nun ist er selber einer und stellt seine Arbeiten in der Photo Gallery Paffrath aus. Zur Eröffnung kam er persönlich.

Damit hatte keiner der zahlreichen Gäste gerechnet: Zu später Stunde tauchten auf einmal der Regisseur und Fotograf Wim Wenders mit seiner Frau Donata in den Galerieräumen von Ariane Schneider-Paffrath auf und plauderten mit ihrem Freund Greg Gorman aus Los Angeles. Der 72-jährige Amerikaner war eigens für ein paar Tage nach Düsseldorf gekommen, um bei der Vernissage seiner Ausstellung „It’s Not About Me“ in der Photo Gallery Paffrath in der Carlstadt dabei zu sein. Gorman, der in den vergangenen fünf Jahrzehnten viele berühmte Künstler, Musiker, Regisseure und Sportler vor seiner Linse hatte, war eindeutig der Star des Abends.