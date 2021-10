Projekt in der Kunsthalle : Die Unterwelt im Kinosaal

Projekt in der Kunsthalle

Düsseldorf Die Malerin Yvonne Schweidtmann bittet Künstler interdisziplinär zur Kunst. Jetzt gibt es ein reichhaltiges Projekt unter der Überschrift „Hölle“.

Eine Malerin, die sich nicht auf ihre Kunst beschränken mag: Yvonne Schweidtmann gelingt es immer wieder, Kreative aller Genres zusammenzubringen. Ob in kleinen Galerien oder größeren Räumen, stets wird vor Publikum getanzt, musiziert, rezitiert. Nun stehen unter ihrer Federführung erneut zwei Veranstaltungen an. Mit ihrer künstlerisch reizvollen Kombination und anregenden Inhalten versprechen sie Spannung und Inspiration.

Am Sonntag, 31. Oktober, öffnet sich der Kinosaal der Kunsthalle für das Projekt „Hölle“ – das Datum an Halloween ist aber reiner Zufall. Zwei Mal, um 16 und um 19 Uhr, wird eine jeweils einstündige Performance zu diesem Thema gezeigt. „Die Vorstellung der Hölle ist der menschlichen Gedankenwelt entsprungen und wird vordergründig mit Religion verbunden“, sagt Yvonne Schweidtmann. „Es ist aber ein Reizwort auf allen Ebenen. Auch als Struktur in der Gesellschaft wird der Hölle Bedeutung beigemessen.“