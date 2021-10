Allerheiligen und Allerseelen : Wo Düsseldorfs Katholiken der Verstorbenen gedenken

Düsseldorf Die Gemeinden laden am 1. und 2. November zu Messen, Andachten und Gräbersegnungen ein. In der Altstadt können die Namen der Verstorbenen in ein eigenes Buch eingetragen werden.

Am 1. November gedenkt die katholische Kirche ihrer Heiligen. Und am Dienstag, dem Allerseelen-Tag, wird an alle Verstorbenen erinnert. Beide Feste sind als Totengedenktage eng miteinander verbunden. Allerheiligen wird traditionell mit einer Messe oder einer Andacht gefeiert – oftmals auf dem Friedhof. Die Gräber werden besonders geschmückt und gesegnet. In der Altstadt wird am Dienstag in besonderer Weise an die Verstorbenen des vergangenen Jahres erinnert. Um 12 Uhr und um 18 Uhr wird in St. Andreas eine Heilige Messe gefeiert. Interessierte haben die Möglichkeit, die Namen ihrer Verstorbenen in das „Buch der Namen“ einzutragen. Es liegt an Allerheiligen und Allerseelen in der Andreas-Kirche aus. Um 17 Uhr wird ebenfalls am Dienstag in der Basilika St. Lambertus der Verstorbenen gedacht. Und um 19 Uhr ist an diesem Tag die Heilige Messe mit Totengedenken in St. Maximilian. In vielen Düsseldorfer Gemeinden finden an beiden Tagen zudem Friedhofsgänge und Gräbersegnungen statt.