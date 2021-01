Gründer des Vereins „Kabawil“ mit 57 Jahren gestorben : Tanzszene trauert um Othello Johns

Othello Johns wurde 57 Jahre alt. Foto: Sabrina Weniger

Der Tänzer und Choreograf Othello Johns gehörte zu den ersten Dozenten, die am Tanzhaus NRW Hip-Hop und andere Urban Styles am unterrichteten und ist Gründer des gemeinnützigen Vereins „Kabawil“. Am vergangenen Sonntag ist der 57-jährige US-Amerikaner überraschend verstorben.

Allein die Begrüßung. „Hey Leute, schön euch zu sehen. Wie geht‘s?“ Othello Johns begann seinen Unterricht wie andere Leute die Rückkehr eines lang vermissten Freundes feiern. Generationen begabter und nicht so begabter Schüler folgten der John‘schen Zuversicht, dass es in seiner Stunde gut für sie laufen würde. Der 1,90-Meter-Mann sendete Kraft und Optimismus aus, es war genug für alle da. Am vergangenen Sonntag ist der Tänzer, Choreograf und Lehrer Othello Johns unerwartet gestorben. Kondolenz-Bekundungen aus der ganzen Welt fluten seither E-Mail-Postfächer und Soziale Medien.

Der 57 Jahre alte US-Amerikaner gehörte vor mehr als 20 Jahren zu den ersten Dozenten, die Hip-Hop und andere Urban Styles am Tanzhaus NRW unterrichteten. Zu Beginn des Jahres 2000 lernte er die Kulturpädagogin Petra Kron kennen. Sie gründeten in Düsseldorf den gemeinnützigen Verein „Kabawil“, der sich seither nationalen und internationalen künstlerischen Projekten mit Jugendlichen widmet. Johns arbeitete regelmäßig mit jungen Häftlingen und auch mit Geflüchteten. „Die Menschen sprechen zwar nicht die gleichen Sprachen, können sich aber alle durch Bewegungen und Tanz ausdrücken“, sagte er einmal. „Sie wissen gar nicht, was in ihnen steckt.“ Er bemühte sich, es ihnen beizubringen und bewies darin eine glückliche Hand. Dies auch, weil sein pädagogisches Engagement von großem künstlerischen Können getragen wurde. Johns hatte eine exzellente Ausbildung genossen: Er studierte Tanz und Choreografie an der Universität von Louisiana und erweiterte seine Kenntnisse an den beiden New Yorker Kaderschmieden des Modern Dance, der Martha Graham School und der Erick Hawkins School.