Am 23. Januar : Kunsthalle wird zur Leinwand für Beuys

Zum 35. Todestag des Künstlers wird am 23. Januar eine Filmprojektion von Lutz Mommartz über die Außenwand des Hauses laufen. „Soziale Plastik“ heißt die Arbeit.

Tatsächlich beherbergt das Haus am Grabbeplatz gleich mehrere Arbeiten mit Bezug zu Beuys, wie zum Beispiel die einzige Außenskulptur des Künstlers in seiner ehemaligen Heimatstadt. Das „Ofenrohr” an der Fassade des Gebäudes, direkt gegenüber der Andreaskirche, installierte der Künstler 1981 im Rahmen der Ausstellung „Schwarz” an der Kunsthalle. Innen mündet das Rohr in seine Arbeit „Loch”. Beuys bohrte diese zuvor vom Innenraum in das Gemäuer der Kunsthalle, um so ganz seiner Überzeugung entsprechend den Elfenbeinturm der Kunst aufzubrechen und nach außen zu öffnen.