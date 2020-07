Kommentar zur Lage am Wochenende : Die Düsseldorfer Altstadt braucht jetzt Hilfe

Meinung Düsseldorf Stadt und Polizei reagieren mit einem abgestuften Konzept auf Verstöße gegen den Corona-Schutz in der Altstadt. Dennoch gibt es Eskalationen, die generelle Fragen zur Sicherheit aufwerfen.

Es ist an der Zeit, nachhaltige Lösungen für die Freitreppe am Burgplatz zu finden. Sie wirkt in der Altstadt vor allem an den Wochenenden nach Mitternacht wie ein Unort – als würde sie verloren gegeben. Die Stimmung kann dort schnell umschlagen, deswegen marschiert die Polizei auf und das Flutlicht wird angemacht.

Daraus jedoch zu schließen, man könne nicht mehr in die Altstadt gehen, ist Unsinn. Am Uerige, am Füchschen und auch auf der überfüllten Kurze Straße ist das Publikum gemischt und die Stimmung entspannt. Zumindest an diesem Wochenende war es so.