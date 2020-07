Nach Homejacking : Gestohlenes Auto wieder da

Eller Unbekannte hatten in der vergangenen Woche ein Luxusauto gestohlen. Dafür waren sie zuerst ins Haus des Eigentümers eingestiegen und hatten den Schlüssel mitgenommen. Nun wurde das Auto offenbar gefunden.

Der in der vergangenen Woche in Eller gestohlene Porsche ist in Wuppertal wieder aufgetaucht. Das teilten die Besitzer auf Facebook mit, wo sie auch nach Zeugen des Verbrechens gesucht hatten. Ob es Hinweise zu den Tätern gibt, ist noch nicht klar.