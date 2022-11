Adventszeit in Düsseldorf : Weihnachtsbasare finden wieder statt

Marmelade und Liköre sind Klassiker bei den Basaren. Foto: KN/k.n.

Düsseldorf An diesem Wochenende starten die ersten Basare in Düsseldorf mit einem vielfältigem Angebot. Die Erlöse fließen in der Regel in soziale Projekte.

Weihnachtsbasare bieten die Möglichkeit, schöne selbst hergestellte Dinge zu erstehen und leckere Speisen zu genießen. Am Wochenende finden die ersten Basare statt, die Adventskränze, Dekorationsartikel, Plätzchen, Marmeladen und vieles mehr im Angebot haben. Der Erlös ist in der Regel für einen sozialen Zweck bestimmt. Gespendet wird etwa an die Armenküche und Partnergemeinden in anderen Ländern. Eine Auswahl der Märkte am 19. und 20. November:

Rath Beim Basar der Gemeinde St. Josef im großen Pfarrsaal, Rather Kirchplatz 16, gibt es zusätzlich zu den Weihnachtsartikeln noch einen großen Trödelstand und einen Bücher- und Spieleflohmarkt. Stärkung gibt es am Samstag mit Kaffee, Kuchen und am Sonntag mit Suppe. Basarzeiten sind am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr.

Angermund Am Samstag ab 14 Uhr findet rund um die St. Agnes Kirche in der Graf-Engelbert-Straße der Adventszauber unter dem Thema „Wir helfen“ statt. Neben einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken sowie Handgefertigtem beginnt um 14.30 und 15.30 Uhr eine Märchenstunde für Kinder. In der Kirche singt um 17 Uhr ein Gospelchor.

Lohausen Im Pfarrzentrum Lohausen, Im Grund 99, werden neben vielen Dekorationsartikeln, Plätzchen und Marmela­den auch Produkte des Eine-Welt-Ladens angeboten. Der Verkauf ist am Samstag von 16.30 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Eller Vor und nach den Heiligen Messen in St. Gertrud am Gertrudisplatz werden am Wochenende Adventskränze, Gestecke und Liköre verkauft. Der Erlös kommt dem Weihnachtsbasar von St. Gertrud zugute. Die Gottesdienste werden am Samstag um 17.30 Uhr und am Sonntag um 12 und um 18.30 Uhr gefeiert.

Die Kirchengemeinde St. Pius X. lädt für Sonntag zum traditionellen Adventsbasar in den Pfarrsaal am Dürkheimer Weg ein. Los geht es nach der Heiligen Messe um 9.30 Uhr. Bis 13.30 Uhr ist Zeit zum Stöbern, Kaufen und fröhlichen Beisammensein.

Lierenfeld Neben dem Verkauf von vielen Weihnachtsartikeln wird beim Michaelsmarkt noch ein Bücher- und Weihnachtströdel durchgeführt. Zudem gibt es ein Kuchenbuffet, Bratwurst und Grünkohl mit Mettwurst. Geöffnet hat der Markt am Sonntag im Innenhof Posenerstraße 1. Beginn ist mit der Heiligen Messe um 10.45 Uhr in St. Michael, Posenerstraße.